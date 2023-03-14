اليابان تدعم خطط أستراليا لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية

أعرب رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، اليوم، عن دعمه لعزم أستراليا شراء غواصات تعمل بالطاقة النووية بموجب اتفاقية «أوكوس» مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أنّ «إتش كيه أن كيشيدا» تحدّث هاتفيا مع نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز نحو 10 دقائق، اليوم، حيث أطلعه ألبانيز على الاتفاق الذي توصل إليه قادة أوكوس أمس، بشأن بيع واشنطن لكانبرا ما يصل إلى 5 من أحدث غواصات الهجوم السريع.

كيشيدا: جهود أوكوس تسهم في إحلال السلام والاستقرار

وقال كيشيدا إنّ جهود أوكوس تسهم في إحلال السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في وقت تزداد فيه حدة الوضع الأمني ​​هناك.

واتفق كيشيدا وألبانيز على مواصلة تعزيز تعاونهما مع بعضهما البعض ومع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.