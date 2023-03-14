أستراليا تشتري 5 غواصات نووية من الولايات المتحدة الأمريكية

اشترت أستراليا من الولايات المتحدة الأمريكية، 5 غواصات نووية، فيما قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إن بلاده ستعمل على شراء 3 غواصات نووية جديدة من الولايات المتحدة، مضيفا أن صفقة الغواصات النووية أكبر استثمار عسكري في تاريخ بلاده.

وأشار ألبانيز، إلى أن «كانبيرا» تعمل على تطوير قدراتها النووية لمواجهة التحديات، موضحا أن مستقبل أمن بلاده سيعزز وبشكل مستدام.

وأضاف المسؤول الأسترالي، أن الغواصات التي ستسلمها الولايات المتحدة سيعمل بها بحارة أستراليون، مشيرا إلى أن «كانبيرا» ستتسلم 3 غواصات تعمل بالطاقة النووية في مطلع 2030.

وقال بيان أمريكي بريطاني أسترالي، إن واشنطن ولندن وضعتا خطة لدعم أستراليا لإنتاج غواصات نووية، مشيرا إلى تدريب للعسكريين الأستراليين على الغواصات النووية هذا العام.

3 غواصات على الأقل من فئة «فيرجينيا»

وأعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، اعتزام «واشنطن» تصدير 3 غواصات على الأقل من فئة «فيرجينيا» إلى كانبيرا، بداية من عام 2030، مشيرة إلى إمكانية زيادة العدد عند الحاجة إلى 5 غواصات.

وكانت أستراليا، أبرمت في منتصف سبتمبر 2021، اتفاق شراكة ثلاثي دفاعي مع الولايات المتحدة وبريطانيا، تحت اسم «أوكوس»، وبموجبه ستقوم واشنطن ولندن بتزويد كانبيرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، خلال إفادة صحفية إن أستراليا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، ستعمل في إطار «تحالف أوكوس»، على تطوير غواصة جديدة تعمل بالطاقة النووية، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الورسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، ‏بايدن، إن «تحالف أوكوس» سيعزز التنسيق بشأن الغواصات النووية مع بريطانيا وأستراليا‏، مضيفا: «سنعمل على شراكات أخرى لتعزيز أسطول أستراليا الدفاعي».

بايدن: الشراكة مع لندن وكانبيرا لإنتاج غواصات نووية ستفتح وظائف كثيرة

وأوضح بايدن: «سنضمن لأستراليا بناء أسطول متطور من الغواصات النووية»، وتابع الرئيس الأمريكي، أن الشراكة مع لندن وكانبيرا لإنتاج غواصات نووية ستفتح وظائف كثيرة.

وأشار بايدن، إلى أن غواصات بلاده النووية تحمل سجلًا حافلًا من النجاحات، موضحا أن الغواصات الأسترالية تعمل بالطاقة النووية ولا تحمل أسلحة نووية، وفقا لما ذكرته «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال ‏بايدن، «سنحرص على تدريب البحارة الأستراليين لإدارة أسطول الغواصات بكفاءة»، وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الشراكة تهدف لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة ومستقرة .

وأشار بايدن، إلى أن أستراليا تعتزم الحفاظ على وضعها كدولة خالية من الأسلحة النووية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

لندن: الغواصات التي ستشتريها «كانبيرا» هي الأكثر تطورا

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن الغواصات التي ستشتريها أستراليا هي الأكثر تطورا.