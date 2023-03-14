عبير صبري تصور مشاهدها في مسلسل جميلة بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة عبير صبري، بعيد ميلادها بجلسة تصوير حديثة نشرتها قبل قليل عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع تصوير مسلسل جميلة، الذي تُشارك به في موسم دراما رمضان 2023.

مسلسل جميلة وعيد ميلاد عبير صبري

وظهرت عبير صبري، في ظل انشغالها بتصوير مسلسل جميلة باللون الأحمر في جلسة التصويرة الجديدة، وعلقت على الصور قائلة: «كل سنة وأنا طيبة.. وكل اللي بتمناه إن ربنا يحفظ لي كل اللي بحبهم ويفضلوا حواليا.. وكل سنة وحلوين برج الحوت دايمًا حلوين».

وتعاونت عبير صبري، في جلسة التصوير مع مصفف الشعر كريم أبو العينين والميك أب لهايدي صلاح وستايلينج إيهاب العادلي وتنظيم فاطمة السيد، وذلك تزامنا مع تصوير مشاهدها في مسلسل جميلة.

تفاصيل مسلسل جميلة في رمضان 2023

وعلى صعيد آخر تستعد عبير صبري لخوض السباق الرمضاني 2023، بمسلسل جميلة، المقرر عرضه على شاشات «الحياة» و«سي بي سي» و«أون» ومنصة «واتش إت»، والعمل من بطولة ريهام حجاج، وسوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد وفيق وهاني عادل والمسلسل الجديد من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج العدل جروب.