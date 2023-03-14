انهيار سطح عقار بسبب الأمطار الغزيرة في البحيرة «صور»

شهدت قبل قليل مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة انهيار سطح عقار غير مأهول بالسكان، جراء سقوط الأمطار الغزيرة والطقس السيئ الذي ضرب مدن ومراكز المحافظة، بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

انهيار عقار في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد انهيار سطح عقار نتيجة سقوط الأمطار والرياح دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تحرير محضر بواقعة انهيار عقار

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجري الدفع بعدد من سيارت الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمنى حول العقار المنهار وفصل كافة المرافق عنه.

وأشارت التحريات الأولية أن المنزل صادر له قرار إزالة، وجار عملية الإزالة كما تم إخلاء عدد من المنازل، والمحال التجارية المجاورة له وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأكدت المهندسة زينت بركات مديرة الإدارة الهندسية في الدلنجات أن العقار الذي انهار سطحه منذ قليل عليه منازعات بين بعض الورثة وصادر له قرار إزالة عام 2013.

وأشارت أن الدور الأرضي بهذا العقاري مستأجر إلى الوحدة الصحية لشغل مكتب صحة الدلنجات، وجرى اخلائه منذ فترة وكانت الإدارة الصحية تقوم بسداد قيمة الإيجار عن طريق المحكمة.

وأضافت مديرة الإدارة الهندسية بالدلنجات أنه جاري الآن تحرير مذكرة من قبل الإدارة الصحية بأن العقار حالي من كافة المتعلقات الخاص بهم حتي يتم إزالته فورا.