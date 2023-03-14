أمطار غزيرة تضرب مدن وسواحل كفر الشيخ 

هطلت أمطار غزيرة اليوم، على مدن وسواحل محافظة كفر الشيخ، التي تشهد انخفاض في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، بينما شهدت الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط ارتفاعًا تخطى حاجز 3 أمتار.

رفع مياه الأمطار والمتابعة المستمرة

ومن جانبه وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عبر بيان، بضرورة التحرك الفاعل لرفع مياه الأمطار من شوارع المدن بكفر الشيخ، ومن على الطرق الرئيسية، عبر رؤساء المدن والأجهزة المعاونة لهم، وكذلك متابعة حالة الطقس على السواحل الشمالية للمحافظة، وحركة الصيد بمياه البحر المتوسط.

طقس اليوم في كفر الشيخ

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن سرعة الرياح، حيث بلغت 16كيلومترا / ساعة، وكذلك فرص سقوط الأمطار 49%، والرطوبة 47%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمى، 20 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة مئوية.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ تقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط بطول 118 كيلومترا، ويعمل بها نحو 55 ألف صياد من مراكز البرلس، وبلطيم، ومطوبس، وسيدي سالم، وتعبر المهنة الرئيسية لأغلب سكان تلك القرى.