فوز 189 مواطنا في نتيجة قرعة الحج 2023 بمحافظة الإسماعيلية

أعلنت وزارة الداخلية ظهر اليوم الثلاثاء أسماء الفائزين في قرعة الحج هذا العام في محافظة الإسماعيلية، في حفل كبير بمسرح مدرسة التكنولوجيا بمنطقة الخامسة.

وأعلنت الوزارة نصيب الإسماعيلية من تأشيرة للحج هذا العام، والتي بلغت 189 تأشيرة، بينهم 7 تم اختيارهم بالتزكية من كبار السن في المحافظة، من تجاوزت أعمارهم 70 عامًا.

محافظ الإسماعيلية يشهد إعلان الأسماء

وشهد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية واللواء ايهاب مصطفى ، مساعد مدير امن الإسماعيلية للشئون المالية والإدارية، واللواء عصام محمود مفتش الداخلية بالإسماعيلية قرعة الحج الالكترونية هذا العام.

وبدأت الفاعلية بآيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة للشيخ جمال علي ممثل مديرية الأوقاف عن فضل الحج وتأديته كركن من أركان الإسلام الخمس.

وطلب الشيخ جمال علي، الحجاج ممن كتب لهم الحج هذا العام الدعوة لمصر وشعبها بأن يحفظ الله بلادنا آمنة، وأن يعيش أهلها في أمن وسلام ويمن عليهم بالخير.

2159 مواطن تقدمو للحج هذا العام في الإسماعيلية

وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فإن 2159 مواطنًا تقدموا للقرعة على مستوى المحافظة، وكانت حصة الإسماعيلية هذا العام 189 فرصة منهم 7 لكبار السن إضافة إلى 95 فرصة للاحتياطى، فى حالة تخلف أي الحجاج الأساسيين.

وأعلنت وزارة الداخلية نصيب مدينة أحياء الإسماعيلية الثلاث منها 14 لحي أول، و9 احتياطي، و38 لحي ثان، و20 احتياطيًا و42 لحى ثالث و22 احتياطيًا.

وأعلنت الوزارة عن عن 17 تأشيرة لمركز الإسماعيلية و9 احتياطي و14 تأشيرة لمركز أبوصوير و16 للقصاصين و8 احتياطي، و5 أشخاص للقنطرة شرق و3 احتياطي، و13 تأشيرة لمركز التل الكبير و7 احتياطي و10 تأشيرات للقنطرة غرب، و5 احتياطي و10 تأشيرات لمركز فايد و5 احتياطي.