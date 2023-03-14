رابط وخطوات الاستعلام عن قرعة الحج 2023.. ظهرت في بعض المحافظات

رابط وخطوات الاستعلام عن قرعة الحج 2023 في جميع المحافظات، تلك العبارة التي أصبحت تساؤلًا لآلاف المواطنين المتقدمين بأوراقهم للقرعة، والذين ينتظرون إعلان النتيجة كي تقر أعينهم بزيارة بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج لهذا العام، خصوصًا بعدما أجرت عدة مديريات أمن مختلفة القرعة، وأعلنت النتيجة.

وتستعرض «الوطن» رابط وخطوات الاستعلام عن قرعة الحج 2023 في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

رابط الاستعلام عن قرعة الحج 2023

ويمكن للمتقدمين، معرفة نتيجة قرعة الحج 2023 من عدمه من خلال رابط الاستعلام عن قرعة الحج 2023، من خلال بوابة الحج المصرية، حيث يقوم المواطنين بإدخال الرقم القومي ورقم المصنع ليتمكنوا من معرفة نتيجتهم.

خطوات الاستعلام عن قرعة الحج 2023

وفيما يخص خطوات الاستعلام عن قرعة الحج 2023، فإنّها تتم من خلال عدة خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول على بوابة الحج المصرية من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــا.

إدخال الرقم القومي للمتقدم.

إدخال رقم المصنع، وهو الرقم المدون أسفل الصورة في البطاقة.

إدخال رمز التحقق الموجود على الشاشة.

الضغط على «بحث»، وستظهر النتيجة فورًا.

موعد إعلان قرعة الحج 2023

وأعلنت العديد من المحافظات نتيجة قرعة الحج 2023، بينها القاهرة، والفيوم، والجيزة، والقليوبية، وأسوان، والبحيرة، والأقصر، والشرقية، والإسكندرية، ومطروح، وقنا، والوادي الجديد، والمنيا، والغربية، بينما تستكمل الوزارة إجراء قرعة الحج 2023 اليوم وغدًا الأربعاء 15 مارس ليتم الانتهاء من القرعة في جميع المحافظات.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإنّه سيتم إعلان النتيجة اليوم الثلاثاء، في محافظات المنوفية، وكفر الشيخ، وبني سويف، وأسيوط، والإسماعيلية، بينما سيتم إعلانها غدًا الأربعاء في محافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وسوهاج، والسويس.

تكلفة حج القرعة 2023 وأماكن سدادها

وتبلغ تكاليف الحج 2023 ضمن القرعة نحو 175 ألفًا و500 جنيهًا تنقسم إلى 148 ألفًا و500 جنيهًا تكاليف الحج، بالإضافة إلى 27 ألف جنيهًا قيمة تذكرة السفر بالطائرة.

وفيما يخص موعد سداد تكلفة حج القرعة 2023 فإنّها بدأت أمس الاثنين الموافق 13 مارس 2023، وتستمر حتى الخميس 23 مارس الجاري، حيث يتم سدادها في كافة فروع البنوك الوطنية مثل الأهلي، ومصر، والقاهرة، بالإضافة إلى الهيئة القومية للبريد المصري بمختلف محافظات الجمهورية.