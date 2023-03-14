«التعليم»: بدء اختيار مصححي الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية نهاية مارس

حسم مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اختيار المعلمين الذين سيجرة تكليفهم بتصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي تتضمن نسبة 15% من الامتحان، وما إذا كان سيتم الاستعانة بمعلمين من خارج المدارس الثانوية أم لا.

بدء اختيار مصححي الأسئلة المقالية في الثانوية العامة نهاية مارس

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه مع نهاية شهر مارس الجاري، ستبدأ عملية اختيار مصححي الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن يجرى اختيار أكفأ المعلمين المتخصصين في المدارس الثانوية فقط، دون النزول إلى معلمي المرحلة الإعدادية.

وأضاف المصدر، أن تصحيح الأسئلة المقالية سيكون من خلال كل معلم مادة في الثانوية العامة، لضمان كفاءة ونزاهة عملية التصحيح، ولا تكون هناك أية أخطاء، لافتا إلى أن اختيار هؤلاء المعلمين سيكون من خلال موجهي المواد المختلفة في المديريات والإدارات التعليمية، وترشيحهم للوزارة، ليجرى تدريبهم قبل تكليفهم بالمهمة.

آلية تصحيح الأسئلة المقالية للثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيجرى تصحيح إجابة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 2023 من خلال نظام rubrics، وعمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح، وإرسالها لاثنين من المصححين، لثبات ودقة التصحيح وحال وجود اختلاف بينهما في التصحيح يجرى الرجوع لمصحح ثالث.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أنّ هذه الآلية تضمن العدالة في التصحيح وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنّ الأسئلة ستقيس المستويات المعرفية المختلفة كالقدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية.