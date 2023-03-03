مواعيد غلق المحلات والكافيهات بعد إقرار التوقيت الصيفي

تستعد وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لتطبيق المواعيد الصيفية لعمل وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي والورش وغيرها من الأنشطة التجارية، تزامنا مع إعلان الحكومة عن عودة العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية شهر أبريل المقبل.

يبدأ تطبيق مواعيد عمل المحلات صيفا بداية من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل المقبل وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر بهدف ضبط العمل وترشيد الاستهلاك والحد من أي تجاوزات وإتاحة الفرصة لشركات النظافة بالعمل في الميادين والشوارع مع إتاحة العمل على مدار 24 ساعة لأنشطة محلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات ومحلات بيع الفاكهة والخضار ومحلات الدواجن وأسواق الجملة لتلبية احتىاجات المواطنين.

مواعيد غلق المحلات

ومن المقرر قيام الأحياء والمدن بالمحافظات بمتابعة الالتزام بمواعيد عمل وغلق المحلات ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع من خلال لجان المتابعة المستمرة يوميا، وتكون مواعيد فتح جميع المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من السابعة صباحًا على أن تغلق الحادية عشرة مساءً، مع مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية بحيث يتم عمل المحلات والمولات حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

مواعيد عمل المطاعم والكافيهات

وفيما يتعلق بمواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات وفق المواعيد الصيفية، فهي تبدأ العمل من الخامسة صباحًا وتغلق الواحدة صباحًا، فضلا عن استمرار خدمة الدليفري وتوصيل الطلبات على مدار24 ساعة .

أما مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية وفق التوقيت الصيفي وتحديدا الأنشطة الموجودة داخل الكتلة السكنية فهي تبدأ عملها يوميا من الثامنة صباحاً وتغلق السابعة مساء باستثناء الورش القائمة على الطرق ومحطات الوقود أو التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين.

تعديل مواعيد بعض الأنشطة

ومن الأنشطة التي يمكن تعديل مواعيد عملها، الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية وذلك بقرار من وزير التنمية المحلية وفق اقتراح المحافظ أو الوزير على أن يعرض الأمر على اللجنة العلىا لتراخيص المحال، كما يمكن تعديل مواعيد غلق المحال بالمحافظات الساحلية والسياحية بالتنسيق بين الآثار ولجنة التراخيص.