عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بزيادة كميات السلع بمعارض «أهلا رمضان»

طالب النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بزيادة وتنوع كميات السلع المتوافرة بمعارض «أهلا رمضان»، وكذلك الكمية المسموح للحصول عليها لكل مواطن، لتتلائم مع تزايد الطلب عليها بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك التوسع في حجم الانتشار على مستوى كل محافظة بما يمكن من تواجدها بالقرب من محدودي الدخل والبسطاء، ويضمن الوصول للمناطق النائية والأماكن المحرومة.

توفير السلع الغذائية الأساسية

وأشار «عمار» في بيان له، إلى أن معارض «أهلا رمضان» توفر كل ‏الاحتياجات الغذائية من السلع الأساسية والرمضانية للمواطن، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، والتي تعكس مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حياة آمنة وكريمة للطبقات الكادحة بمساعدتهم على الصمود أمام الموجة التضخمية العالمية وسد احتياجاتهم المعيشية، معتبرا أن التوسع في نطاق انتشارها من خلال معارض متنقلة أو إقامة منفذ بالسلاسل التجارية، سيجعل السلعة في متناول المواطن محدود الدخل وتوفر عليه نفقات التنقل.

إحكام الرقابة والتتبع لحالة الأسواق

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المعارض ستسهم في ضبط الأسعار حتى لا يكون المواطن فريسة لجشع التجار والمحتكرين، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان، داعيا لضرورة إحكام الرقابة والتتبع لحالة الأسواق، لمواجهة قيام البعض بحجب السلع الأستراتيجية والمساهمة في افتعال أزمات من أجل التربح السريع، والحد من التلاعب في الأسعار وتفاوتها من مكان لآخر، وذلك بما يحمي الأسر بتوفير منتج جيد وبسعر مقبول يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، ويمكنها من تأمين احتياجاتها الغذائية.

واعتبر أن توفير منفذ بيع خاص بديوان عام مديرية محافظة بورسعيد، يخدم مساعي الانتشار الجغرافي للمعارض حتى تكون قريبة للمواطن، مطالبا بتزايد تلك المنافذ بالقرب من كل حي أو بالمقر ذاته، لتلبية مستهدفاتها في تمكين المواطنين من الحصول على سلعة بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية، والتعريف من خلال نشرات داخلية بالدواوين الحكومية والجهات الخدمية بأماكن المعارض الثابتة وتحركات المتنقلة لتحقيق أقصى عائد استفادة للمواطن.