سلع غذائية بأسعار مخفضة في معارض «أهلا رمضان».. تبدأ من 10جنيهات

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين في جميع منافذها والمجمعات الاستهلاكية المختلفة ومعارض «أهلا رمضان» وبأسعار مخفضة بشكل كبير عن الأسعار المعلنة في المحلات التجارية والسلاسل الأخرى.

وفي إطار حرص جريدة «الوطن» على نشر الموضوعات الخدمات خاصة المتعلقة بأسعار السلع الغذائية، التي يبحث عنها القارئ، ترصد في التقرير التالي، أسعار السلع الغذائية المختلفة والتي يبدأ سعرها من 10 جنيهات في منافذ الدولة المختلقة، ومعارض «أهلا رمضان» والتي جاءت كالتالي:

- كيس زبدة مستوردة صغيرة الحجم وزن 8 جرامات بـ10 جنيهات.

- علبة جبنة مش وزن 150 جراما بسعر 10 جنيهات.

- كيس زبدة وزن 50 جراما مستوردة بسعر 17 جنيها.

- علبة جبنة بيضاء وزن 150 جراما بسعر 14 جنيها.

- كيس مكرونة وزن 350 جرام 10 جنيهات.

- كيس شعرية وزن 350 جرام 10 جنيهات.

- كيس فول مدمس وزن 150 جرام 14 جنيها.

- برطمان صلصة 300 جرام17 جنيها.

- زجاجة خل 12 جنيها.

- كيس قمح وزن 150 جرام بسعر 17 جنيها.

- كيلو أرز بسعر 16 جنيها.

- كيس دقيق وزن كيلو جرام 19 جنيها.

- كيس سكر كيلو 18 جنيها.

- كيس درة فشار وزن 250 جرام بسعر 16 جنيهًا.

- كيس شاي وزن 150 جراما بسعر 18 جنيهًا.