«شعبة المواد الغذائية»: إقبال كثيف على معارض أهلا رمضان

تشهد معارض أهلا رمضان إقبالا كثيفا من جانب المواطنين على الشراء، حيث رفعت «شنط رمضان» نسبة الإقبال، حسب ما قال رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

الهدف من معرض أهلا رمضان

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ الحكومة دشّنت قبل عدة أشهر معارض أهلا رمضان في العديد من مناطق محافظتي القاهرة والجيزة، حيث يبلغ عدد المعارض التي أقيمت حتى الآن بمحافظة الجيزة 16 معرضا.

وأضاف كاسب في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الهدف من إقامة معارض أهلا رمضان مبكرا هذا العام، يأتي للتخفيف عن المواطن، خاصة أنّ نسبة التخفيض على السلع تصل إلى 20%، كما يُعد الأرز والسكر والزيت الأكثر إقبالا على الشراء من جانب المواطنين.

شنط رمضان تزيد إقبال المواطنين

وأشار يحيى إلى أنّ شنط رمضان هذا العام هي السبب الرئيسي في زيادة نسبة إقبال المواطنين على الشراء، حيث تحتوي الشنطة على «سكر وأرز ومكرونة وزيت وسمن وبلح ويقوليات وزبيب وصلصة» وتبدأ الشنط من 100 جنيه وتصل إلى 400 جنيه، إضافة إلى أنّ المواطن هو من يحدد سعر الشنطة التي يريدها من خلال تحديده كمية السلع التي يحتاجها داخل الشنطة.

أسعار السلع الغذائية وياميش رمضان

وفي السياق ذاته، قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ سعر زجاجة الزيت يتراوح بين 34 إلى 35 جنيها، وكيلو السكر بـ15 جنيها وكيلو الأرز بـ16 جنيها، بينما يتراوح سعر كيس المكرونة بين 7 و8 جنيهات، وعلبة الشاي 40 جراما بـ7 جنيهات، كما يتراوح سعر اللحمة السوداني بين 180 حتى 190 جنيها.

وأضاف كاسب أنّ سعر التمر النصف جاف من 12 جنيها إلى 28 جنيها، وسعر لفة قمر الدين وزن 400 جرام يتراوح بين 12 إلى 35 جنيها وفقا للنوع، ويباع التمر هندي زنة 300 جرام بسعر 25 جنيها، والعرق سوس 200 جرام بسعر 30 جنيها بينما يبلغ سعر البندق 250 جراما 40 جنيها، وعين الجمل 500 جرام بـ50 جنيها، ويتراوح سعر الزبيب بين 19 و32 جنيها كما يبلغ سعر جوز الهند 500 جرام 30 جنيها.