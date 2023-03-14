برلماني: معارض «أهلا رمضان» و«كلنا واحد» تعكس دعم القيادة السياسية للمواطن

أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن معارض أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد، تهدف لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أدت إلى ارتفاع في الأسعار.

المعارض والمبادرات تعكس دعم القيادة السياسية

وأوضح «ناصر»، في بيان له، أن معارض أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد تعكس دعم القيادة السياسية لفئات المواطنين، خاصة الأكثر احتياجًا، كما أنها تهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، في ظل استغلال بعض التجار والبائعين لزيادة قيمة السلع الغذائية على المستهلكين من الأهالي، والحد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه من قبل البعض.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تلك المعارض ستساهم في تخفيف العبء على المواطنين، وتشارك في توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار في متناول الجميع، مؤكدا أن انتشار المنافذ والمعارض الرمضانية بالمناطق الشعبية والريفية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للوصول للمواطن في المناطق كافة.

ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية اعتمدت مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، ومنع الظواهر الاحتكارية، والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة وبجودة جيدة.