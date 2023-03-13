نائب: معارض أهلا رمضان وفرت السلع والمنتجات بأسعار أقل من الأسواق

قال عمرو هندي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ معارض أهلا رمضان ساهمت بقوة في توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار أقل من السوق، لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي يتعرض لها المواطنين مؤخرا بسبب التداعيات العالمية.

الدولة تدخلت لتوفير السلع

وتابع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ الأسعار قفزت مؤخرا بشكل غير مسبوق عالميا، ومن ثم تدخلت الدولة على الفور لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل عاجل وبأسعار مبسطة، حيث تصل قيمة التخفيضات للسلع المعروضة في المعرض إلى 30%، وهو ما يجعلها طوق الإنقاذ للمواطن لتوفير احتياجاته من الغذاء بعيدا عن استغلال وجشع التجار.

150 معرضا على مستوى الجمهورية

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تجاوز عدد معارض أهلا رمضان الـ150 معرضا على مستوى الجمهورية في 18 محافظة حتى الآن، وتوسيع دائرة استفادة المواطنين من المعارض، مشيدا بدور الدولة لحماية المواطن وتقليل أعباء الدولة على المواطن من خلال معارض أهلا رمضان التي بدأت مبكرًا.