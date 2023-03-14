محافظة سوهاج توعي طلاب المدارس بأهمية المياه باستخدام «الألعاب التفاعلية»

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اليوم الثلاثاء، عددًا من الأنشطة التوعوية لطلاب مدارس ومراكز الشباب بقرية الكوامل قبلي، بمركز المنشاة، والجاري به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المائي لتوعية الطلاب برسائل التوعية المائية، وفقا لما صرح به المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب.

الجهات المشاركة في الأسبوع المائي

وأضاف «صلاح الدين»، أن فعاليات الأسبوع المائي تستمر في الفترة من 10 الى 16 مارس الجاري، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمياه 22 مارس، إذ يتم تنفيذ عدد من الفاعليات التوعوية بالتعاون مع المحافظة ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والري والصحة وجهاز شئون البيئة.

فاعليات ترفيهية لترشيد استهلاك المياه

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه تحت شعار كل نقطة بتفرق تم اليوم تنفيذ عدد من الألعاب التفاعلية والتى منها اختار صح والعجلة الدوارة والسلم والثعبان لتوعية طلاب المدارس ومراكز الشباب بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب، وأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي.

ومن الجدير بالذكر أنه تستمر فعاليات الحملة وتوجيه أنشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأي، كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعية بمركز الشباب.