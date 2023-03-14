بدء تطوير قرية نجع الجسور في الأقصر ضمن «حياة كريمة»

أطلق المصرف المتحد، اليوم الثلاثاء، شارة البدء في تنفيذ أعمال التنمية والتطوير لقرية نجع الجسور بمحافظة الاقصر، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وبالتنسيق الكامل مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتشمل أعمال التطوير البدء في تنفيذ عملية إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرية، والتمكين الاقتصادي، من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية تتناسب مع طبيعة الظروف المعيشية للأسر المستهدفة، فضلا عن تقديم حزمة من الخدمات الطبية المتكاملة ذات الجودة لطلاب المدارس بالقرية.

وشهد عملية إطلاق شارة البدء لأعمال التطوير والتنمية، نائب محافظ الأقصر، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، ورئيس مدينة الطود، بحضور فريق عمل المصرف المتحد جيهان أبو حسين رئيس «إيثار» للمسؤولية المجتمعية، وجرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسي، وفريق عمل إدارة «إيثار» والاتصال المؤسسي، ومن مؤسسة «صناع الخير للتنمية» هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة «صناع الخير للتنمية»، وعصام عبد الرحمن مدير المركز الإعلامي والدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المتابعة والجودة.

دراسة مستفيضة لاحتياجات قرية نجع الجسور

ويأتي اختيار المصرف المتحد ومؤسسة صناع الخير للتنمية لقرية نجع الجسور بعد دراسة مستفيضة لوضع القرية والسكان هناك، خاصة أن القرية صُنفت ضمن القرى الأشد احتياجا بمركز ومدينة الطود.

وتقع قرية نجع الجسور في مركز الطود بمحافظة الأقصر، على مساحة 6 ملايين متر مربع، وعدد سكانها نحو 19 ألف نسمة.

ويعمل أغلب سكان القرية بالصيد من النيل، وبها 3 مدارس ابتدائية و2 إعدادية، فضلا عن عدم وجود وحدة صحية وإسعاف، كما أن القرية لا يوجد بها وحدة تموين أو مركز شباب أو مستودع أنابيب.

إعادة إعمار

وتتضمن أعمال التطوير والتنمية إعادة إعمار لـ24 منزلا متهالكا، وإقامة مشروعات تمكين اقتصادي لغير القادرين، تتمثل في شراء وتأهيل 25 مركب صيد جديدة، وكذلك توفير خدمات طبية متكاملة لطلاب المدارس من خلال قافلة «أولادنا في عنينا» للكشف على غير القادين وصرف العلاج لهم بالمجان، فضلا عن عمل كل التدخلات الطبية المتكاملة لطلاب مدرسة نجع الجسور الابتدائية، هذا بالاضافة الي توزيع مساعدات أنسأنية تقدر بنحو 400 كرتونة مساعدات غذائية وعينية على الأسر الأولى بالرعاية.

التنمية المجتمعية المستدامة

وتعقيبا على بدء أعمال التنمية والتطوير لقرية نجع الجسور، ثاني أعمال المصرف المتحد لتطوير الريف المصري بعد قرية خورشد ببني سويف، قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن أعمال تنمية وتطوير قرية نجع الجسور مركز الطود محافظة الاقصر، يأتى استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية مشاركة المؤسسات الإقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها المجتمعية فى تطوير الريف المصري ضمن مشروع القرن «حياة كريمة».

وذكر أن المسئولية المجتمعية تعد أحد أهم ركائز استراتيجية المصرف المتحد بغرض تحقيق التنمية المستدامة، وفقا لأهداف الأمم المتحدة 2017 للتنمية المستدامة، عن طريق المساهمة في تطوير المجتمعات المحلية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطن.

التمكين الاقتصادي

وأوضح «القاضي»، أن المصرف المتحد يعمل وفق خطط عمل طموحة تقوم على تنفيذها إدارة «إيثار» للتنمية المجتمعية، وتنطلق من أهمية المشاركة بفاعلية في تطوير الريف المصري، من خلال خطوات تنفيذية مدروسة بعناية تتسم بالاستدامة والتكامل، وتنطلق من قياس حقيقي لاحتياجات الأهالي على الأرض لتستهدف صناعة تغيير فعلي فى البيئة المعيشية لهم ومن حولهم.