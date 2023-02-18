مميزات الوديعة ذات العائد المدفوع مقدما من المصرف المتحد.. للأفراد فقط

تٌعد الودائع البنكية من أهم المنتجات المصرفية التي يهتم بها المواطنون لاستثمار مدخراتهم، لذا يحرص عملاء البنوك على متابعة أسعار الفائدة على الودائع بشكل مستمر، بعد إعلان أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، شهريا أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، مميزات الوديعة ذات العائد المدفوع مقدمًا، من المصرف المتحد.

الوديعة ذات العائد المدفوع مقدمًا

- صرف عائد الوديعة مقدما بدون انتظار.

- يُحتسب العائد بالقيمة الحالية، ويصرف مقدماً يوم العمل التالي لتاريخ ربط الوديعة.

- الوديعة بالجنيه المصري مدتها تبدأ من 3 أشهر، وتمتد إلى سنة، والعائد يتزايد طبقا لمدة الوديعة.

- الوديعة بالدولار الأمريكي مدتها سنة و18 شهرا، وتمنح عائدا يتزايد طبقاً لمدة الوديعة.

- إمكانية الحصول على تسهيل ائتماني بضمان الوديعة.

- الحد الأدنى لربط الوديعة بالجنيه المصري 20 ألف جنيه ومضاعفات 5000 جنيه.

- الحد الأدنى للوديعة بالدولار الأمريكي 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- الوديعة متاحة بالعملة المحلية والدولار الأمريكي.

- الوديعة متاحة للأفراد فقط.

وكان البنك المركزي المصري، قرر في آخر اجتماع للجنة السيادة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة، بعد إيقاف العمل بشهادة الـ25%.