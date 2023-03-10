«المصرف المتحد» يطلق قوافل الإطعام للأسر الأشد احتياجا بمناسبة رمضان

أطلق المصرف المتحد، قوافل الإطعام لمئات الأسر الأشد احتياجا في 6 محافظات مصرية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير الأهلية، ضمن خطة المصرف المتحد لتوفير الأمن الغذائي ودعم غير القادرين، خلال شهر رمضان المعظم.

تعبئة كراتين الطعام التي تحمل شعار المصرف المتحد

وقام فريق عمل المصرف المتحد بالمساهمة في تعبئة كراتين الطعام التي تحمل شعار المصرف المتحد لإطعام مئات الأسر في 6 محافظات هي «القاهرة – أسيوط – الأقصر – جنوب سيناء – الوادي الجديد – القليوبية».

وتضم مجموعة من المواد الغذائية مثل الأرز والزيت والفول واللوبيا والدقيق والسمن والشاي والسكر والعصير والتمر.

العمل التطوعي والتكافلي داخل نسيج وتكوينات المصرف المتحد

وأعرب أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن أن قوافل الإطعام تترجم جزءً أساسيا من قيم المصرف المتحد المؤسسية في مد يد العون والإغاثة ودعم المحتاجين ونشر الخير خاصة في شهر رمضان المعظم من خلال إدارة «إيثار»، للتنمية المجتمعية.

وأضاف القاضي أن العمل التطوعي والتكافلي موجود بقوة داخل نسيج وتكوينات المصرف المتحد فجميع الأنشطة التنموية تأتي ضمن منظومة متكاملة للعمل الاجتماعي التنموي التي تدار بفكر وتكنيك معاصر يهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والذي حثت عليه جميع الأديان السماوية.

القيم الإنسانية في العطاء

وأوضح أن مثل هذه الأنشطة التكافلية التي يقوم بها فريق عمل المصرف تعمل على تعزيز الفكر والنشاط التنموي داخل بيئة العمل وخارج حدود المؤسسة، الأمر الذي يعكس القيم الإنسانية في العطاء للقضاء على مشكلة الجوع والتي تعتبر مأساة إنسانية عالمية.