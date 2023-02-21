المصرف المتحد يدشن منتدى «أجيال» لتأهيل وتمكين الشباب

أعلن أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، تدشين منتدى «أجيال» بمشاركة نخبة من شباب المصرف المتحد من أصحاب الرؤى الإبداعية والمبادرات المصرفية والاجتماعية والثقافية والرقمية، تحت شعار «صناعة الإبداع قيمة إنسانية».

يهدف منتدى «أجيال» إلى تعزيز اواصل الحوار بين شباب المصرف المتحد بمختلف فروعه الـ68 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وأيضا الثلاث مراكز رئيسية، لتبادل الخبرات العملية وتعميق ثقافة الإبداع وتنمية الجانب الابتكاري سواء على مستوى العمل المصرفي أو على مستوى العمل الاجتماعي واعلاء القيم الإنسانية.

64% من فريق عمل المصرف المتحد من الشباب

وأوضح «القاضي»، أن نسبة الشباب من فريق عمل المصرف المتحد بلغت 64%، الأمر الذي دفع نحو التخطيط لعملية دمج مؤسسي للشباب وتنمية المهارات القيادية المستقبلية لهم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وفقا لرؤية الدولة المصرية 2023، والبنك المركزي المصري ومبادئ الأمم المتحدة الـ17.

وأوضح رئيس المصرف المتحد، أن المستقبل القريب يحمل زيادة في الطلب على الحلول البنكية الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع مجالات استخداماته، خاصة أنه مازال في مرحلة البدايات والتي تستند على عملية ادخال البيانات والتعلم والفحص والتحليل لبيانات العملاء، وكذلك إثراء العقل الاصطناعي عن طريق إمداده بكم هائل من المعلومات، فضلا عن تطويره من خلال مفردات لغوية تمكنه من التصرف كالإنسان الطبيعي مثل تطبيق Chat GPT، لذلك لزم علينا تأهيل وتنمية القيادات الشابة بآليات سوق العمل وتحصينهم بمميزات تنافسية للصناعة المصرفية في المستقبل.

بنكك على الخط

وتضم باقة «أجيال» مجموعة من الحلول البنكية والرقمية تحت مسمي «بنكك على الخط» وهي الإنترنت البنكي والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية، التي تعمل على مدار الساعة خلال 7 أيام في الأسبوع؛ ليتمكن عملاء المصرف المتحد من متابعة جميع حساباتهم الشخصية بسهولة.

الخدمات الرقمية

كما تمكن الخدمات الرقمية عملاء المصرف المتحد من طلب إصدار دفاتر شيكات وإصدار بطاقات بديلة، فضلا عن تفعيل البطاقات او إيقافها، بالإضافة إلى إمكانية إجراء الاستعلام الائتماني الذاتي I-Score، كذلك شحن وسداد فواتير التليفونات المحمولة والكهرباء وإمكانية تقديم الدعم والمساعدة عبر باقة من الجمعيات والمؤسسات الكبرى والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي هذا فضلا عن باقة متنوعة من البطاقات اللاتلامسية.

وطلب إصدار أو ربط شهادات المصرف المتحد المتميزة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، وطلب إصدار أو ربط ودائع بمختلف أنواعها خاصة ذات العائد المدفوع مقدما، حيث يستطيع العميل بسهولة اتباع بعض الارشادات بنفسه سواء عبر تليفونه المحمول أو عبر الإنترنت البنكي دون الحاجة إلى التقدم بطلب لخدمة العملاء بأي من فروع المصرف الـ 68 والتمتع بحزمة من الحلول والخدمات البنكية الرقمية المتميزة فائقة الجودة والسرعة بأمان تام ووفق المقايس الدولية المعتمدة.