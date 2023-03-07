17 مبادرة من المصرف المتحد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

أعلن اشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، عن تنفيذ 17 مبادرة لتمكين أكثر من 29 ألف سيدة مصرية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وفي ضوء استراتيجية المصرف المتحد نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية بمختلف محافظات مصر خاصة محافظات المثلث الذهبي، وذلك استنادا علي 4 محاور استراتيجية لتمكين المرأة المصرية وهي تعزيز ثقافة القيادة النسائية المؤسسية وإبراز دور المرأة المؤثر والملهم لتعظيم الإنتاجية ودعم الإبداع الفكري، وإطلاق وتنفيذ العديد من برامج ومبادرات التنمية المستدامة لتدريب وإعداد المرأة وتأهيلها لسوق العمل والإنتاج، فضلا عن تأصيل سياسة ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني بمتطلبات سوق العمل.

تحفيز الكفاءات النسائية

وأضاف في بيان: «تحفيز الكفاءات النسائية على التواصل البناء من خلال منتدى (لكي) الثقافي بهدف مد قنوات التواصل المستمر وتبادل الخبرات وتعزيز إنجازات المرأة المصرية على مختلف الاصعدة، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من خلال تنمية مهارات الإنتاجية وتعظيم الفرص التمويلية والاستشارات الفنية والخدمات التقنية المقدمة لهم من المصرف المتحد».

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

واشار القاضي إلى جهود المصرف المتحد في مجال تمكين المرأة والتي أسفرت عن 19مبادرة استفاد منها 29 ألف سيدة على مستوي الجمهورية، لافتا إلى تمويل 250 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بجميع انحاء الجمهورية بإجمالي 15% من حجم محفظته التمويلية الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالمصرف المتحد.

وأكد تقديم حزمة من الاستشارات الفنية والبنكية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة لنحو 25% من المشروعات ضمن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري. وذلك من خلال 3 مراكز رواد النيل بفروع المصرف المتحد بمحافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية ومحافظة المنيا.

وأشار إلى تدشين حزمة «لكي»، للحلول البنكية الاستثمارية لسيدات مصر بعوائد متميزة ومميزات ضخمة، بالإضافة إلى باقة من الحلول البنكية الرقمية المتميزة تحت مسمى «بنكك على الخط»، والتي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع وهي «الموبيل البنكي والإنترنت البنكي والمحفظة الرقمية وماكينات صراف آلي»، بهدف توفير وقت وجهد العميلات.

ونوه إلى حلول بنكية لتوسيع قاعدة الشمول المالي – من خلال حزمة من الخدمات البنكية التي تحفز غير العميلات على التعامل بقوة مع الجهاز المصرفي، حيث تم إصدار حساب الشمول المالي والذي يسمح بفتح حسابات شخصية للشباب من سن 16 عاما بأنفسهم، كذلك السماح لأصحاب النشاط الاقتصادي من السيدات والرجال بالانضمام للقطاع الرسمي عن طريق فتح حسابات بنكية بأبسط وأسرع الإجراءات.

الإفراج عن 2000 مسجونة

وعن المبادرات الاجتماعية للمصرف المتحد، قال: «زكاة الغارمين – استهدفت هذه الحملة الإفراج عن 2000 مسجونة قبل عيد الأم، من خلال سداد كامل مديونياتهم والانتهاء من جميع إجراءات للإفراج عنهم لإعادتهم لذويهم في أقرب وقت برئاسة المصرف المتحد ومؤسسة مصر الخير وتحت رعاية رئيس الجمهورية، وقرية خورشيد حيث قام المصرف المتحد بتوزيع 50 من رؤوس الماشية بالإضافة إلى مبالغ شهرية بدل تغذية لكل رأس ماشية على السيدات بقرية خورشيد، فضلا عن إقامة 5 أكشاك لخمس سيدات»

ولفت إلى التنمية المجتمعية من أجل التشغيل وذلك بالتعاون مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة واللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، ويهدف المشروع إلى تعزيز ريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية لمشروعات أهالي المدينة سواء التنمية الزراعية والريفية أو التنمية الغذائية أو المشغولات اليدوية التي تشتهر بها منطقة سانت كاترين.

ونبه إلى تنظيم معرض «سيناوي»، بشرم الشيخ للحرف اليدوية، على هامش احتفالية مسابقة القرآن الكريم السنوية اقام المصرف المتحد معرض للترويج للحرف اليدوية والمشغولات البدوية الخاصة بأهالي سانت كاترين وجبل موسي والوديان المحيطة بها كما تم عرض منتجاتهم في كرنفال UB الشهري.

تنمية القيادة النسائية في مجال الثقافة والصحة

وأكد دعم زفاف جماعي لـ 25 فتاة يتيمة بمحافظة جنوب سيناء، ورعاية معرض تراثنا تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التجارة الصناعية وشارك المصرف المتحد في معرض تراثنا وقام من خلال جناحه بالمعرض بعرض المنتجات البدوية، مع ورش عمل تأهيلية للمرأة السيناوية.