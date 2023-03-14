الحياة الآن.. مباشر: استمرار العمل في مشروع تجديد مركز شباب قرية الطوناب

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع إحلال وتجديد مركز شباب قرية الطوناب بمحافظة أسوان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إدراك مركز إدفو ضمن «حياة كريمة»

قال المهندس عاطف كامل حسن، نائب رئيس مركز إدفو ومنسق «حياة كريمة»، إن مركز شباب الطوناب يُقام على مساحة 41 ألف متر مربع، ويعتبر هذا المركز ضمن 74 مركز شباب بين إحلال وتجديد وإنشاء جديد ورفع كفاءة وتطوير، موجهًا الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على إدراك مركز إدفو بالقرى الخاصة به و13 وحدة محلية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل المشروع

والجدير بالذكر أن عمليات إحلال وتجديد مركز شباب قرية الطوناب بأسوان تضمن التطوير الكامل للمبنى الإداري والملعب، ويقع المركز على مساحة 41 ألف متر، ويخدم 14 ألف نسمة في قرية الطوناب وتوابعها، ومازال العمل مستمر.