محافظ سوهاج يستقبل السفير الألماني قبل زيارته لمشروعات «حياة كريمة»

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، يرافقه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائبة نانسي نعيم، والنائب رفعت شكيب أعضاء مجلس النواب، وذلك خلال زيارته للمحافظة التي تستمر ثلاثة أيام حتى الأربعاء 15 مارس الجاري لزيارة المناطق السياحية والأثرية، وبعض مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتفقد عدد من المدارس المهتمة بتدريس اللغة الألمانية.

التعاون بين مصر وألمانيا

ورحب المحافظ بالسفير الألماني على أرض سوهاج، متمنيا له زيارة سعيدة، مؤكدا على أهمية التعاون بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، وأن سوهاج ترحب بالزيارات والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية والتعاون الثقافي، وتبادل الخبرات، من خلال نقل ما يلائم المجتمع المصري من ثقافات خاصة من الشعوب التي ترتبط بصداقة قوية مع الشعب المصري.

إشادة بالبنية التحتية بسوهاج

وأعرب السفير الألماني عن شكره على حفاوة الاستقبال، مشيدا بالوضع التنموي للمحافظة، وما تتمتع به سوهاج من مشروعات للبنية التحتية الجيدة ومقومات التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن زيارته تهدف إلى تقديم الخدمة المجتمعية لمحافظة سوهاج ومحافظات الصعيد، إيمانا بدور السفارة الألمانية فى دعم المجتمع المصري ككل.

زيارة لمعالم سوهاج الأثرية

الجدير بالذكر أن زيارة السفير الألماني لسوهاج تستهدف، زيارة الأماكن السياحية متحف سوهاج القومي، والدير الأحمر، وعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز دار السلام، وزيارة عدد من المدارس التي تدعم تدريس اللغة الألمانية في سوهاج، منها مدرسة سيتي سكول سوهاج، إحدى المدارس الشريكة في مبادرة «المدارس - شركاء المستقبل»، والتي تحظى بدعم من معهد جوته فيما يتعلق بتعزيز وتوسيع قاعدة تعليم اللغة الألمانية، وزيارة مدرسة عرب العطيات البحرية وهي مدرسة مصرية خالصة بادرت بتعليم اللغة الألمانية كلغة أجنبية.