أبوالغيط يبحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني الأوضاع في البلاد

بحث أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الأوضاع العامة والتطورات السياسية في لبنان.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم، بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة اللبنانية بيروت.

أبو الغيط يشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023

وكان أبو الغيط، بدأ زيارة للبنان أمس للمشاركة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023، والتي ألقى كلمة في جلستها الافتتاحية اليوم تناولت تحديات التنمية المستدامة في المنطقة العربية.