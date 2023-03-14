إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، إذ تترواح شدة الرياح ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدًا.

إغلاق ميناء الغردقة

وأضافت هيئة مواني البحر الأحمر في بيان صحفى اليوم: تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر تعليمات لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري

كانت الهيئة أعلنت في وقت سابق إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا نظرا لسوء الاحوال الجومائية، وإيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية.