طقس مشمس في الغردقة اليوم.. واستعدادات مكثفة لاستقبال آلاف السياح

يسود طقس دافئ مشمس في الغردقة اليوم السبت، في ظل استقرار الأحوال الجوية، وتنحصر درجة الحرارة بين 29 و17 درجة مئوية، مع هدوء حركة الرياح والتي لا تتجاوز سرعتها 11 كيلومترا في الساعة، وذلك حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

الغردقة تستعد لاستقبال آلاف السياح

وتستعد الغردقة لاستقبال آلاف السياح اليوم السبت، عبر أكثر من 100 رحلة طيران سياحية ومنتظمة وشارتر قادمة من مطارات أوروبا، وعلى متنها حوالي 1000 سائح من جنسيات مختلفة لقضاء إجازتهم في منتجعات الغردقة والاستمتاع بطقس الغردقة المعتدل.

وكشف سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق ومنتجعات الغردقة استعدت لاستقبال آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة على رأسهم السياح الألمان، حيث تصدرت السياحة الألمانية قائمة الأكثر وصولا إلى الغردقة.

مليون سائح زارو الغردقة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياحة الألمانية تجاوز عددها مليون سائح ألماني زارو الغردقة خلال العام الماضي، ‪ وذلك حسب بيان هيئة تنشيط السياحة متوقعا ارتفاع العدد الي مليون ونصف سائح الماني العام الجاري تزامناً مع الجهود المبذولة من الدولة لدعم القطاع السياحي.

بورصة برلين

وأشار إلى مشاركة وفد مصري يضم عددا من الفنادق وشركات السياحة على رأسهم أحمد عيسى، وزير السياحة، في بورصة برلين في دولة ألمانيا، والتي أقيمت فعالياتها منذ أيام.