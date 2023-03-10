طقس مستقر في الغردقة اليوم.. أجواء مشمسة تجذب السائحين للشواطئ

تشهد الغردقة استقرار الأحوال الجوية اليوم الجمعة، رغم الانخفاض في درجات الحرارة التي تسود البلاد، حيث تسجل درجة الحرارة نهارا 27 درجة مئوية، مع هدوء حركة الرياح والتي لا تتجاوز 3 كيلومترات في الساعة، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الغردقة يجذب السياح

وقال سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن طقس الغردقة جذب آلاف السياح إلى الشواطئ والفنادق والمنتجعات السياحية، حيث تعدت نسبة الإشغالات بالفنادق 80% خلال شهر مارس الجاري، وذلك حسب بيان غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر.

وأضاف «جمعة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن استقرار الأحوال الجوية جذب السياح للاستمتاع بالممشى السياحي الجديد بمنطقة هاواي شمال الغردقة، حيث توافد عدد كبير من السياح من نزلاء الفنادق السياحية على الممشى السياحي الجديد الذي صمم على الطراز الأوروبي من حيث الرؤية البصرية التي تجذب العين والإضاءة الحديثة والإنترلوك الملون والمساحات الشاسعة الخضراء.

الممشى السياحي الجديد

ويمتد ممشى السياحي الجديد بالغردقة، بتكلفة 100 مليون جنيه، وبمشاركة مجتمعية مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، بمناطق هاواي والجونة ومبارك 7، ويضم مظلات ومساحات خضراء وأشجار وإضاءة مميزة وكافيهات ومحلات سياحية ومظلات وأماكن انتظار سيارات، ويخدم سياح 30 فندقا ومنتجعا سياحيا.