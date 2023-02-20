أحمد المسلماني: «رشيد الجديدة» امتداد لمدينة تاريخية عريقة

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنّ مدينة رشيد الجديدة هي مدينة تقع ما بين النيل والبحر، وهي أحدى مدن الجيل الرابع الجديدة في مصر، وقريبه من مدينة رشيد وتطل على البحر المتوسط: «مدينة رشيد تاريخ عريق ومجد لا نهائي في كل العصور».

المسلماني: مساحة المدينة الجديدة تمتد على مساحة 3600 فدان

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه مداخلة لبرنامجه «الطبعة الأولي»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التاريخ والآثار موجودان وبكثرة في مدينة رشيد، ومع إضافة مدينة رشيد الجديدة للمدينة الجديدة فيعد ذلك الأمر إنجازًا، حيث إن مساحة المدينة الجديدة تمتد على مساحة 3600 فدان.

المسلماني: 20% من عائد نشاط المدينة سيذهب لتطوير محافظة البحيرة

واستطرد: «المدينة الجديدة هيكون فيها جامعة جديدة وصناعات واستخراج للرمال السوداء و7 معادن ثمينة من تلك الرمال، 20% من عائد نشاط المدينة الجديدة يذهب لمحافظة البحيرة لتحسين الوضع العام في المحافظة».