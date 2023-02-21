أحمد المسلماني: حجر رشيد أضاء لنا تاريخ قدماء المصريين

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه منذ أكثر من 200 عام وتحديدا في 1822 جرى العثور على حجر رشيد، وتم فك رموزه من خلال العالم الفرنسي شامبليون: «إحنا مديونين لحجر رشيد بالكثير جدا، لأنه أضاء لنا تاريخ قدماء المصريين العظيم».

وصول الحملة الفرنسية مصر

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هذا الحجر الذي لم يكن كبير الحجم ساهم في معرفة التاريخ المصري القديم مع إمكانية قراءة تلك اللغة ونطقها صوتيا، مشيرا إلى أنه في عام 1798 وصلت الحملة الفرنسية إلى مصر، ومعها العالم شامبليون الذي كان منبهرا بتاريخ مصر والفراعنة.

تأسيس المجمع العلمي

واستطرد: «الحملة حضر معها 167 عالما وفنانا من أوروبا وفرنسا، وهم العلماء الذين قاموا بتسجيل كتاب وصف مصر، كما أن نابليون بونابرت وعلماءه هم من أسسوا المجمع العلمي المصري الموجود حتى الآن».