يرغب العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحج إلى وزارة الداخلية من مختلف محافظات الجمهورية في معرفة نتيجة قرعة الحج 2023، والتي بدأت مديريات الأمن بالمحافظات مطلع الأسبوع الجاري الإعلان عن أسماء الفائزين بها، لذا تستعرض «الوطن» رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الداخلية 2023 في جميع المحافظات.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الداخلية 2023 في جميع المحافظات

ويستطيع جميع المتقدمين معرفة نتيجة قرعة حج الداخلية 2023 بعد إعلان مديرية الأمن في المحافظة التابع لها المتقدم للنتيجة بشكل رسمي، وذلك من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الداخلية 2023 في جميع محافظات مصر، عبر البوابة المصرية الموحدة للحج على الإنترنت، والتي يمكن الدخول إليها عن طريق الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الداخلية 2023

على من يرغب في معرفة نتيجة قرعة حج الداخلية 2023 من المحافظات المختلفة أن يتبع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة.

2- الضغط على أيقونة باسم «الاستعلام عن نتيجة القرعة».

3- إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم المكان المخصص له.

4- إدخال رقم المصنع، وهو الموجود أسفل البطاقة الشخصية من جهة اليسار.

5- الضغط على أيقونة «بحث».

6- على الفور ستظهر بيانات المتقدم كاملة مع نتيجة قرعة الحج سواء بالقبول أو بالرفض.

تكلفة حج القرعة 2023

وأعلنت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي عن تكلفة حج القرعة 2023 والتي تقدر بـ175500 جنيه تضم أولاً تكاليف أداء فريضة الحج، وثانياً أسعار تذاكر السفر عبر الطائرة.