هل يمكن التنازل عن فرصة الحج أو توريثها لأحد الأقارب؟ حالة وحيدة فقط

فتحت وزارة الداخلية باب التقديم في حج القرعة 2023 منذ أيام قليلة، أمام جميع الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، وقد يرغب البعض في التنازل عن فرصة الحج لأحد أقاربه، حال الفوز بالقرعة، لذا تُجيب «الوطن» عن هذا السؤال بتفاصيله الكاملة حسب ما أوضحته وزارة الداخلية.

التنازل عن فرصة الحج أو توريثها

كشفت وزارة الداخلية أنه لا يجوز على الإطلاق التنازل عن فرصة الحج أو توريثها لشخص آخر مهما كانت درجة قرابته له، وأن هناك حالة وحيدة فقط يمكن من خلالها التنازل عن قرعة الحج بعد الفوز بها، وهي تنازل الأبناء لأحد الوالدين.

شروط التنازل عن فرصة الحج

وكشفت وزارة الداخلية عن الشروط الواجب توافرها للحالة الوحيدة وهي تنازل الأبناء عن فرصة الحج لأحد الوالدين، كالتالي:

- تمتع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة، وليس مريضاً بأي من الأمراض التي حددتها وزارة الصحة.

- لم يؤد فريضة الحج من قبل طوال حياته.

- تنطبق عليه كافة التعليمات والقواعد التي تنظم حج القرعة.

- تقديم المستندات التالية: شهادة الميلاد، مع طلب التنازل، وإيصال السداد، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي.

التنازل النهائي عن فرصة الحج

وأكدت وزارة الداخلية أنه يمكن لأي فائز في حج القرعة أن يتنازل بشكل نهائي عن فرصة الحج، ولكنه لن يستطيع التراجع عن التنازل.