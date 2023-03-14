حملات توعية في شوارع ومدارس الشرقية لترشيد استهلاك المياه 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في بيان له، أهمية الدور الذي تقوم شركة مياه والشرب والصرف الصحي في تنفيذ فعاليات الأسبوع المائي المُقام تحت شعار «كل نقطه بتفرق»، في الفترة من 10 حتى 16 مارس الجاري، بقرية شرويدة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي.

فعاليات الأسبوع المائي مارس 2023

ومن جانبه، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى استمرار فعاليات الأسبوع المائي مارس 2023 والمُقام تحت رعاية محافظ الشرقية بالتنسيق والتعاون بين الشركة ومديريات (التربية والتعليم - الصحة - الأوقاف - الثقافة - الشباب والرياضة - والأوقاف ) والأزهر الشريف والكنيسة وجهاز شؤون البيئة لتوعية المواطنين بمسئولية الحفاظ على المياه، والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، والتأكيد على أهمية ترشيد المياه في ظل التحديات التي تواجهها الدولة لسد العجز المائي والحفاظ على مواردها.

طرق التخلص الآمن من مخلفات الصرف

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن فعاليات الأسبوع المائي تضمنت تنظيم ندوات توعية وورش عمل لتعلم مبادئ السباكة الخفيفة بقصر ثقافة الزقازيق ومطرانية الزقازيق ومنيا القمح بمدينة الزقازيق وكنيسة الشهيد ماري جرجس بمدينة منشأة أبو عمر وكنيسة العذراء مريم بمركز فاقوس، وذلك للتوعية بترشيد استهلاك المياه، وطرق التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.