انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بـ3 مراكز بالفيوم بعد غد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها، اليوم السبت، عن انقطاع مياه الشرب عن 3 مراكز كاملة لفترة تستمر نحو 15 ساعة، وذلك بسبب أعمال الصيانة لنقطتي تسرب في خط مياه الشرب قطر 1000 مم، مما يستلزم قطع المياه عن الكثير من المناطق حتى يتم إصلاحهما.

وأوضحت الشركة في بيانها، أماكن ومدة الانقطاع، مناشدةً سكان تلك المناطق بتدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع.

سبب انقطاع المياه

وكشفت الشركة، أنّ سبب انقطاع المياه يأتي بسبب حدوث تسرب في خط مياه الشرب قطر 1000 مم بجوار عزبة عفت الشوكي على بحر وهبي بمركز طامية، لذا تقرر قطع المياه لمدة 15 ساعة اعتبارًا من التاسعة صباح بعد غدٍ الإثنين لمدة 15 ساعة.

موعد انقطاع المياه

ووفقًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، فإنّ موعد انقطاع المياه يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين المُقبل الموافق 13 مارس الجاري، ويستمر حتى الثانية عشرة منتصف الليل من نفس اليوم.

مناطق قطع المياه

وفيما يخص مناطق قطع المياه، فإنّها تشمل 3 مراكز وتوابعها كالتالي:

مركز طامية: ويشمل انقطاع المياه في مركز طامية بالكامل، بالإضافة إلى انقطاعها تمامًا عن المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

مركز سنورس: ويشمل انقطاع المياه عن منشأة طنطاوي، ومنشأة بني عتمان وتوابعهم.

مركز الفيوم: ويشمل انقطاع المياه عن قرى الصالحية، والناصرية، وسيلا، والعدوة، وتوابعهم.

تدبير احتياجاتهم من المياه

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، في حال طلبها من المواطنين من خلال الشركة.

أرقام شركة مياه الشرب

وفيما يخص أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، فإنّها جاءت كالتالي:

الخط الساخن لشركة المياه 125 من أي تليفون أرضي.

واتساب: 01275358538.

الإتصال على أي من الأرقام التالية: 01208288854/0128288834.