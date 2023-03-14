انقطاع مياه الشرب عن 4 مناطق في حي الجناين بالسويس

أعلن حي الجناين في محافظة السويس، انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق والقرى، وضعف الضخ في عدد آخر بالقطاع الريفي، بسبب تنفيذ أعمال الصيانة بقطاع الجناين.

مواعيد قطع المياه عن 4 مناطق بحي الجناين

وأوضح بيان للحي، أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة، سوف يؤدي إلى توقف محطة مياه الشرب أبو عارف 1،2، وذلك لمدة 24 ساعة، بداية من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، 14 مارس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهر غداً الأربعاء 15 مارس، لحين الانتهاء من تلك الأعمال ثم إعادة ضخ المياه مرة أخرى.

أماكن انقطاع المياه

وأضحت الصفحة الرسمية لحي الجناين في بيان اليوم، أنه وفقاً لما ورد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة قطاع السويس، فإن المناطق التى سوف تتأثر بتوقف محطة أبو عارف القديمة 1،2 للصيانة، وستشهد انقطاع المياه، هي: جبلاية الفار، الشعراوية، المشروع، المعبر، فيما تشهد مناطق بقرية عامر وكفر حودة ضعف فى ضخ المياه، مناشدًا المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.