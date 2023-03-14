محافظة مطروح تعلن رفع حالة الطوارئ بسبب تقلبات الطقس

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الطوارئ بالمحافظة للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر، التي وردت في بيان هيئة الأرصاد الجوية، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجهود مدن ومراكز المحافظة، بعد سقوط أمطار غزيرة على مدينة الحمام شرق المحافظة.

رفع تراكمات من مياه الأمطار

ووجه المحافظ، رؤساء المدن وشركة المياه بمتابعة حالة الطقس اليوم، وإزالة تراكمات المياه بالشوارع الداخلية بالمدن والطريق الدولي، وكافة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي شهدتها عدد من مدن ومراكز المحافظة، وخاصة مدن شرق المحافظة بمدينتي الحمام والعلمين.

أمطار في مدينة الحمام

وتابع محافظ مطروح جهود مجلس مدينة الحمام برئاسة وجيه عبدالرازق ومركز العلمين برئاسة المهندس مسعد عبدالهادي في رفع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعلى الطريق الدولي الساحلى بالتعاون مع سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، موجها باستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية طبقًاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشار محافظ مطروح إلى أن جميع قطاعات المحافظة على أعلى درجة من الاستعداد حتى انتهاء موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وعودة الأمور لطبيعتها.