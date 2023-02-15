أمطار تضرب مطروح والمدن الساحلية اليوم.. ورفع حالة الطوارئ القصوى

ضربت أمطار غزيرة مدينة مرسى مطروح وجميع المدن الساحلية من السلوم غربًا ومرورًا بمدن سيدي براني والنجيلة ورأس الحكمة والضبعة والعلمين والحمام، تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، مع وجود نشاط للرياح على مختلف أنحاء البلاد خاصة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد بدءًا من الإسكندرية وحتى مطروح، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

رفع حالة الطوارئ الدرجة القصوى

وأعلنت محافظة مطروح، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ودفعت المحافظه بسيارات صرف صحي لسحب مياه الأمطار من بؤر التجمعات داخل المدن وخارجها على الطرق الساحلية «طريق مطروح السلوم ومطروح إسكندرية الساحلي وأمام مدينة العلمين وأمام مدينة الضبعة»، وذلك لمواجهة حالة الطقس غير المستقر.

توقف الملاحة البحرية في مواني مطروح والسلوم

وحول حالة الملاحة اليوم، أكد الحاج نصر الله الفردي، رئيس جمعية الصيادين بمطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، توقف حركة الملاحة البحرية في جميع المواني بنطاق المحافظة، منها ميناء السلوم ومطروح الصين، وعدم السماح بتصريحات الصيد خلال الأيام المقبلة، وذلك نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية وحفاظَا على أرواح الصيادين والبحارة من الغرق لحين استقرار حالة البحر، خاص ة مع نشاط الرياح وارتفاع الأمواج والمد والجزر.