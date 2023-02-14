أمطار رعدية غزيرة تضرب مرسى مطروح وتوقف الصيد في 3 مواني «صور»

تعرضت مدينة مرسى مطروح لسقوط أمطار رعدية غزيرة، اليوم الثلاثاء، في ظل طقس غير مستقر في مختلف أنحاء البلاد، خاصة السواحل الشمالية الغربية، حيث انخفضت درجات الحرارة، ونشطت حركة الرياح على المدن الساحلية، من مدينة الحمام شرقا حتى مدينة السلوم غربا، ومرورا بمدن الحمام والعلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني.

أماكن سقوط الأمطار في مطروح

وتركزت سقوط الأمطار اليوم في مدينة مرسى مطروح في مناطق علم الروم، ومدخل طريق «مطروح- الإسكندرية»، ومنطقه الفيروز، ومنطقة الثواني، ومنطقة العزبة الغربية، وعزبة السلام، وعزبة العسكر، ومحدود الدخل، والمطار، والريفية، ووادي الرمل، وطريق «مطروح- السلوم».

توقف الصيد بمواني مطروح

وقال رئيس جمعية الصيادين في محافظة مطروح نصر الله عبد اللطيف الفردي، إن حاله الطقس اليوم أثرّت على عمليات الصيد التي توقفت تماما بسبب عدم استقرار حالة البحر، وارتفاع الأمواج، والمد والجزر، ونشاط الرياح، مشيرا إلى التنبيه على جميع الصيادين في المواني الثلاثة بمدينه مرسى مطروح والسلوم بعدم الخروج وإصدار سروح صيد لهم لحين استقرار حالة البحر، وذلك للحفاظ على أرواح جميع الصيادين.