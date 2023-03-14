رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الحبس سنة لمتهم بحيازة سلاح ناري في حلوان

كتب:

بسمة عبدالستار
02:18 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بإحراز «فرد خرطوش» دون ترخيص، في حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر أحمد، وعضوية المستشارين عصام بكار وصديق رفقي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

المتهم أحرز سلاحًا ناريًا

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 396 لسنة 2021 جنايات التبين، أن المتهم أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش» بدون ترخيص، كما أحرز ذخيرة خرطوش «طلقة» مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق بدون ترخيص.

كما شهد ضابط مباحث بقسم شرطة التبين، أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بحث المتهم وبالتوجه حيث علم بمكان تواجده فضبطه، وبتفتيشه عثر على سلاح ناري «فرد خرطوش» يحوي على طلقة داخله، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للسلاح الناري والطلقة بقصد الدفاع عن نفسه.

اقرأ المزيد:

جنايات سوهاج: السجن 5 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري

ضبط 43 قطعة سلاح ناري وتنقيذ 432 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسيوط

ضبط 55 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

ضبط 322 قضية مخدرات و57 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة
بقلم بسمة عبدالستار