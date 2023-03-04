ضبط 322 قضية مخدرات و57 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة الأمنية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (322) قضية مخدرات، (57) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (60775) حكما قضائيا متنوعا، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوي الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (322) قضية مخدرات بإجمالي (350) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (109,350 كيلوجرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (37,400 كيلوجرام).

كمية من مخدرالهيروين وزنت (21,302 كيلوجرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (8,530 كيلوجراما).

كمية من مخدر الآيس وزنت (3,739 كيلوجراما).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (1,252 كيلوجراما).

كمية من مطحون زهرة الخشخاش سفوف وزنت (2 كيلوجرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (2 كيلوجرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (1,788 كيلوجراما).

كمية من بذور بانجو وزنت (600 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (680 جراما).

عدد (2228) قرصا مخدرا.

الأسلحة النارية والقضايا

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (57 قطعة سلاح ناري بحوزة 50 متهما) وذلك على النحو التالي:

بندقية آلية.

(5) بنادق خرطوش.

(5) مسدسات .

(46) فردا محليا.

(125) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة .

ضبط (216) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (60775) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(197) حكم جناية.

(18575) حكم حبس جزئي.

(3235) حكم حبس مستأنف.

(30099) حكم غرامة.

(8669) مخالفة.

ضبط التشكيلات العصابية

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا (11) حادث سرقة متنوعة .

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (30) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (202) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23621) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (43) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.