مواطنون: الدولة لا تنسى أبناءها وشكرا لـ«السيسي» على اهتمامه بالبسطاء

سيطرت حالة من الفرحة والرضا على المواطنين فى المحافظات بعد افتتاح عشرات الفروع من معارض «أهلاً رمضان» التى انتشرت فى كل مكان، نظراً لانخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية بصورة كبيرة مقارنةً بأسعارها فى الأسواق الحرة، ووصلت نسبة التخفيضات إلى 35% على السلع والمواد الغذائية، بينما بلغت نسبة الانخفاض فى أسعار اللحوم 90 جنيهاً فى الكيلو مقارنةً بأسعارها لدى محلات الجزارة.

وقدّم الأهالى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تصريحات لـ«الوطن»، لاهتمامه بالمواطن البسيط، وتوفير السلع المخفضة له، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذى يزداد خلاله استهلاك المواد والسلع الغذائية، واللحوم، والدواجن.

«سلمى»: الجودة عالية و«سيد»: فارق كبير فى الأسعار

وقالت سلمى بكرى، ربة منزل، إنّها اعتمدت فى شراء السلع والمواد الغذائية والياميش على معرض «أهلاً رمضان» بمحافظة الفيوم، لأنّ هناك فارقاً كبيراً فى الأسعار مقارنة بالمحال التجارية، وجودة المنتجات عالية، وهناك العديد من الأنواع مختلفة الجودة بأسعار تناسب جميع الفئات، مُؤكدةً أنّ توفير اللحوم بسعر يتراوح بين 170 و190 جنيهاً أحد أفضل الأشياء فى المعرض.

وقال سيد على، من مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، إنه يوجد لديهم معرض «أهلاً رمضان» بالمدينة، يذهب إليه يومياً للشراء منه، وهناك فارق كبير فى الأسعار داخل المعرض والأسعار خارج المعرض فى المحلات والهايبرات.

«وردة»: البلد مش نسيانا

وعبرت وردة على، أربعينية من مركز أخميم بمحافظة سوهاج، عن سعادتها بمعارض «أهلاً رمضان» بالمحافظة؛ لأنها وفرت السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة جعلتها تحصل على احتياجاتها وفقاً لإمكانياتها، مقدمةً الشكر للدولة على توفير الدعم، قائلة: «شكراً، الرز والزيت وحتى الفراخ واللحمة كله موجود، وعرفت أأكل عيالى، شكراً للبلد اللى مش نسيانا»».

وعبرت ولاء عمر عن فخرها لوجود معرض «أهلاً رمضان» بسوهاج، والتقطت صورة سيلفى بالمعرض، وقالت لـ«الوطن» إنّها تجد كل احتياجاتها فى نفس المكان بعيداً عن جشع التجار، وبأسعار مخفضة، موضحةً أنّها طفرة كبيرة جعلتها تشعر بأنها تعيش فى دولة تخدم وترضى مواطنيها وتوفر لهم حياة كريمة.

وقال محمد عشرى، أحد أهالى محافظة أسيوط، إنّه يقوم بشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأشار خالد سليمان، أحد أهالى محافظة مطروح، إلى أنّ معارض «أهلاً رمضان» والمنافذ التى فتحتها مديرية التموين فى مطروح وفرت السلع الغذائية المختلفة واللحوم بأسعار أرخص من الأسواق، مؤكداً أنّه يجد السلع فى أى وقت داخل المعارض، وهو ما يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين، ومواجهة جشع التجار.