موعد صرف مرتبات شهري مارس وأبريل 2023 قبل شهر رمضان وعيد الفطر

أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي عنها، موعد صرف مرتبات شهر مارس وأبريل 2023، للعاملين والموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات، والهيئات العاملة في الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، حيث جرى تبكير موعد الصرف هذا الشهر، تزامنا مع شهر رمضان، للتخفيف عن الأسر في بداية الشهر الكريم.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

وأوضحت وزارة المالية، في بيان عنها، أنّه سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2023 خلال أسبوع من اليوم، ما يعني أنّ الصرف يبدأ يوم 20 مارس المقبل، من خلال مختلف ماكينات الصرافة والبنوك المختلفة في كل المحافظات بالجمهورية، قبل بداية شهر رمضان الكريم.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

وجرى تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، وأوضحت وزارة المالية أنّ خطة تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، المقرر أن تبدأ 23 أبريل وحتى الخميس 28 أبريل 2023، حيث سيكون موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، لنحو 33 وزارة هيئة وجهة حكومية، على النحو التالي، أيام 23 و24 و25 و26 و27 و28 من شهر أبريل.

موعد صرف مرتبات شهر مارس وأبريل 2023

وأشارت وزارة المالية، إلى أنّه سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، وتطبق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه للدرجة السادسة وما يعادلها، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تصل إلى 5000 جنيه شهري، والحاصل على درجة الماجستير من العاملين بالدولة 6000 جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة تصل إلى 7000 جنيه شهريا.