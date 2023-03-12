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موعد شهر رمضان 2023 في مصر فلكيا.. متى يكون عيد الفطر المبارك؟

كتب:

كريم روماني
12:11 م | الأحد 12 مارس 2023
هلال رمضان .. أرشيفية

هلال رمضان .. أرشيفية

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد شهر رمضان 2023 في مصر فلكياً، موضحاً أن يوم الأربعاء الموافق 23 مارس الجاري هو المتمم لشهر شعبان 1444هجرية، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1444هجرية فلكياً يوم الخميس 23 مارس الجاري.

تفاصيل موعد شهر رمضان 2023 في مصر  

وبالتزامن مع تحديد موعد شهر رمضان 2023 في مصر فلكياً، أكد المعهد في بيان له، أن عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 وصلاته عند الساعة 5:47 صباحاً في القاهرة.

هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران

ولتوضيح تفاصيل أكثر عن موعد شهر رمضان 2023 في مصر، قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقاً للحسابات الفلكية فإن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان الموافق 21 مارس «يوم الرؤية»، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس في مدينة القاهرة وكذلك في أغلب العواصم.

مواعيد غروب القمر 

- يغرب القمر قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق.

- وقبل غروب الشمس في القاهرة بـ 10 دقائق.

- في محافظات مصر يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين «8 - 11 دقيقة».

- في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية» بمدد تتراوح بين «3 - 16 دقيقة».

- داكار ونواكشوط حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين «1 - 2 دقيقة»، وفي لاجوس يغرب القمر مع غروب الشمس.

 

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.