رئيس البرلمان يلتقي رئيس «الشورى البحريني»: نعتز بعلاقاتنا التاريخية

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة حاليا في مملكة البحرين.

وأكد رئيس مجلس النواب، تاريخية العلاقات بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة، مشيرا إلى اعتزازه البالغ باستضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي.

من جانبه، رحب علي بن صالح الصالح، بالمستشار الدكتور حنفي جبالي، في بلده الثاني مملكة البحرين، مؤكدا أنّ العلاقات البحرينية - المصرية ذات روابط تاريخية، متابعا أنّ تنظيم واستضافة البحرين لاجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي واختيار موضوع تعزيز التعايش السلمي للاجتماعات، يهدف إلى جمع العالم على كلمة سواء ونبذ خطابات الكراهية والتعصب.

الدعم البرلماني للجهود الوطنية

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، شارك في أعمال الاجتماع الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، وتحدّث عن الدعم البرلماني للجهود الوطنية والعالمية في مرحلة ما بعد الجائحة.

وقال رئيس مجلس النواب، إنّ البرلمانات على صياغة مُقاربة برلمانية شاملة تتضمن سُبل إرساء العدالة في النظام العالمي، خاصة فيما يتعلق بتوزيع ثمار التنمية ومعالجة أوجه القصور التي أظهرتها جائحة كورونا على الصعيدين الوطني والعالمي.