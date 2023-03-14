إعلان نتيجه قرعة الحج 2023 غدا في 5 محافظات.. بينها سوهاج والسويس

تستعد مديريات الأمن في 5 محافظات، وهي: «جنوب سيناء والسويس وسوهاج وشمال سيناء والبحر الأحمر»، غدًا الأربعاء، لإعلان نتيجة قرعة الحج 2023.

ويعتبر غدا الأربعاء آخر أيام إعلان نتيجة قرعة الحج 2023 حيث أعلنت نتيجتها خلال الأيام السابقة بمختلف محافظات الوجه القبلي والوجه البحري، عدا الـ5 محافظات التي ستعلن غدا.

نتيجه قرعة الحج 2023

إعلان نتيجه قرعة الحج 2023 في 5 محافظات صباح غدًا يتم بإجراء القرعة العلنية بمبنى مديريات الأمن بالمحافظات الخمس، ثم تعلن النتيجة وأسماء الفائزين بقرعة الحج المصرية 2023 إلكترونيًا عبر موقع بوابة قرعة الحج 2023، من هنا، ويتم كتابة اسم المتقدم للحج رباعيات والرقم القومي، ورمز التأكد.

طرق إعلان نتيجة قرعة الحج 2023

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية إمكانية معرفة نتيجة قرعة الحج 2023 لهذا العام عبر مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابع لها المتقدم، حيث سيحصل كل مركز شرطة على قائمة اسماء الفائزين بقرعة الحج المصرية 2023.

موعد سداد تكلفة قرعة الحج 2023

وعقب إعلان نتيجة قرعة الحج 2023 يبدأ الفائزين بقرعة الحج المصرية 2023 بتسديد تكلفة حج القرعة وذلك عبر فروع البنوك الوطنية بالمحافظة التابع لها، وهي: «البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة»، أو عبر مكاتب البريد أو فيزا المدفوعات الإلكترونية حتى يوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري، فضلًا عن أوراق القبول بالقرعة.