تفاصيل الحصول على قرض سيارة من البنك الأهلي.. فترة سداد تمتد لـ7سنوات

كشف البنك الأهلي المصري عن خدمة تمويل قرض السيارة بدون ضامن، حتى 1.5 مليون جنيه للموظفين، و3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري لشهر مارس 2023 على قرض السيارة، التمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة، وفترات السداد تبدأ من عام حتى 7 سنوات، وسعر عائد تنافسي.

تمويل قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه، وبدون مصاريف استعلام ائتماني أو فتح حساب، ويوفر البنك الأهلي المصري برامج متنوعة لجميع قطاعات العملاء، وهي:

- برنامج موظفين بتحويل راتب.

- برنامج موظفين بإثبات دخل.

- برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.

- برنامج أصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 50% من سعر السيارة وتمويل 50%.

- برنامج أصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.

- برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانه إضافية 50% من سعر السيارة.

- برنامج كبار عملاء البنك الاهلى المصرى.

شروط تمويل قرض السيارة

ومن شروط تمويل قرض السيارة ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين، فيما لا يقل عمر المقترض عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.