«فيزا» تمنح البنك الأهلي المصري جائزة «الأسرع نموا» في مصر 2022

منحت شركة فيزا البنك الأهلي المصري جائزة "الأسرع نمواً" لمنتج فيزا انفينيت في مصر لعام 2022، حيث أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن حصول البنك على تلك الجائزة يعكس استراتيجياته الطموحة لتطوير خدماته للتجزئة المصرفية والتي تشمل التنوع لتتيح المرونة في تلبية احتياجات العملاء من مختلف الفئات، ويعد النمو المطرد الذي يحققه البنك الأهلي المصري في مجالات التجزئة المصرفية سببًا في حصول البنك على تلك الجائزة.

ونوّهت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بالجهود المستمرة التي أسفرت عن النمو السريع في قيمة الاستخدامات لبطاقات Visa Infinite الائتمانية خلال عام 2022، مضيفة إطلاق البنك بطاقات Visa Infinite Visa Signature سبتمبر 2021، والتي تستهدف كبار العملاء لتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وتقديم مزايا حصرية وتجربة تسوق فريدة.

كما أضافت ليلى سرحان نائب الرئيس لأعمال الشركة في شمال إفريقيا والمشرق وباكستان: «يسعدنا أن نتعاون مع البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الرائدة في طرح أحدث حلول المدفوعات الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع الاحتياجات المتطورة لقاعدة لعملائه»، مشيرة إلى دعم البنك الأهلي المصري كشريك لتقديم تجارب دفع مبتكرة لدعم نمو المدفوعات الرقمية في مصر.

الجدير بالذكر أن شركة فيزا تقدم العديد من المزايا لحاملي بطاقات ائتمان Infinite منها خدمات الارشاد الطبي والقانوني والدخول المجاني لعدد من الصالات المختارة في مطارات أكثر من 300 مدينة حول العالم وكذا التأمين الشامل ضد الفقد أو التلف للمشتريات باستخدام البطاقة، كذلك تقدم ميزة الاستمتاع بضعف فترة الضمان على المشتريات لمدة تصل الى سنة عند الشراء وسداد كامل القيمة باستخدام البطاقة، هذا بخلاف التأمين ضد حوادث ومشاكل السفر.