تفاصيل وديعة العامين في البنك الأهلي المصري.. صرف العائد بنهاية المدة

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار الفائدة لشهر مارس 2023 على وديعة العامين، وذلك بعائد يُصرف في نهاية المدة.

وبحسب جدول أسعار الفائدة من البنك الأهلي المصري لشهر مارس على وديعة العامين والأقل من 3 سنوات، فإن الحد الأدنى للوديعة 1000 جنيه.

أسعار الفائدة على وديعة العامين في البنك الأهلي

ويحصل صاحب وديعة العامين والأقل من 3 سنوات على عائد من البنك الأهلي المصري نسبة 7.50%.

ويوفر البنك الأهلي المصري ودائع من مدة أسبوع وحتى 7 سنوات، وأكثر، فالوديعة الـ3 سنوات والأقل من 4 سنوات يكون العائد 7%، ونفس المبلغ لـ4 سنوات والأقل من 5 سنوات.

ودايعة الـ 5 سنوات في البنك الأهلي المصري

وبالنسبة لوديعة الـ5 سنوات والأقل من 6 سنوات في البنك الأهلي المصري، يكون العائد 6.75%، ونفس الفائدة للمدة من 6 سنوات لأقل من 7 سنوات.

البنك المركزي المصري

يُذكر أنَّ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في مطلع فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع 16.25% والإقراض 17.25%.