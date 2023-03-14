كم سعر العائد على حساب توفير المستقبل من البنك الأهلي المصري؟

يوفر البنك الأهلي حسابات التوفير بالعملة المحلية ومن بينها حساب توفير المستقبل إذ يمكن للعملاء بداية من سن 16 عامًا وبدون حد أقصى للعمر فتح الحساب وفي السطور التالية نرصد تفاصيله.

وبحسب جدول أسعار الفائدة من بنك الأهلي المصري لشهر مارس على حساب توفير المستقبل، لا يحتاج حد أدنى لفتح الحساب، ولكن الحد الأدنى لاحتساب العائد يكون 3001 جنيه.

سعر العائد على حساب توفير المستقبل

وسعر العائد على حساب توفير المستقبل 6.00% شهريا، و6.10% ربع سنويًا، و6.15% نصف سنويًا، و6.25% سنويًا، ويحتاج العميل للتقديم على فتح حساب توفير المستقبل صورة من بطاقة الهوية سارية أو جواز السفر وإجراءات بسيطة.

والحد الأقصى لرصيد حساب توفير المستقبل في البنك الأهلي المصري، 500 ألف جنيه والحد الأقصى لحركات الخصم اليومي «سحب نقدي، حوالات صادرة، خصم حسابي، و غيرهم» 30 ألف جنيه.

مصاريف فتح الحساب.. مجانا

والحد الأقصى لحركات الخصم الشهري 100 ألف جنيه، كما يتيح البنك الأهلي المصري تأمين مجاني على الحياة للعميل، وإصدار محفظة فون كاش معفاة من «مصاريف الإصدار، مصاريف سنوية لمدة سنة من تاريخ الاشتراك بالمحفظة».

ويتم احتساب العائد شهريا علي أقل رصيد دائن خلال الشهر والذي يزيد عن 3000 جنيه ويتم تعليه العائد المحتسب علي رصيد الحساب وفقا لدورية صرفه، ومصاريف فتح الحساب والإدارية وإصدار بطاقة الخصم لمباشر تقدم مجانًا.