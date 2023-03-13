تفاصيل الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري.. عائد يصل إلى 17.25%

يوفر البنك الأهلي المصري، شهادات الادخار بالعملة المحلية، من بينها الشهادة البلاتينية التي تكون مدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وبحسب جدول أسعار الفائدة من البنك الأهلي المصري لشهر مارس 2023 على الشهادة البلاتينية، يكون سعر العائد 16% شهريًا، و16.25% ربع سنويًا، و16.50% نصف سنويًا، و17.25% سنويًا، ونوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة، واحتسابه يكون من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

تفاصيل الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة البلاتينية من أي من فروع البنك الأهلي المصري، وفقا للتعليمات السارية، ويتيح إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

استرداد الشهادة البلاتينية

ولا يمكن الاسترداد في البنك الأهلي المصري قبل مرور 6 أشهر وذلك اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، فيما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

ويتيح البنك الأهلي المصري أيضا الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري ومدتها 5 سنوات والشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير ومدتها 3 سنوات.