«الثقافة» تكلّف الفنان محمد رياض برئاسة الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتكليف الفنان محمد رياض، برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر لعام 2023.

وأعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بإسناده مهام تنظيم المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشرة، قائلا إنّ التكليف علامة مضيئة في مسيرته الفنية، خاصة وأنّه أحد أبناء المسرح المصري، وتتلمذ على يد أساتذته الكبار.

وأكد رياض، أنّ المسرح واجهة براقة للفنون، وجزءا من الريادة المصرية وقوتها الناعمة، مشيرا إلى تطلعاته لتنظيم نسخة جديدة من المهرجان تليق بمكانة فن المسرح المصري وعراقته، وترضي طموحات جمهوره.

السيرة الذاتية للفنان محمد رياض

يذكر أنّ الفنان محمد رياض، من مواليد عام 1970، تخرج في كلية العلوم بجامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على درجة البكالوريوس، تم اختياره عضوا باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في نسخته الـ15، وقدّم أكثر من 150 عملا فنيا تنوع بين الدراما التلفزيونية والأعمال المسرحية والأفلام السينمائية.

وقدّم رياض في المسرح «الأخوة الأندال، والبهلوانات، والسلطان الحائر، وحباك عوضين تامر، والحفلة التنكرية»، بينما قدّم للسينما «48 ساعة في إسرائيل، ويوم الكرامة، وحفل زفاف، والامبراطورة، والعشق والدم»، أما أشهر أعماله في الدراما «لن أعيش في جلباب أبي، والضوء الشارد، وأرابيسك، وقيد عائلي، وأميرة في عابدين، ونصف ربيع الآخر، وعصر الأئمة، وابن حزم، وأبناء ولكن، ورحيم، والأب الروحي، والنمر، والحلم، والاختيار 3».