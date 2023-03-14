مشرف محطة معالجة صرف بإدفو لـ«الحياة الآن»: تخدم 15 ألف نسمة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع محطة معالجة صرف صحي الطوناب بمركز إدفو في محافظة أسوان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

سعة محطة معالجة صرف صحي الطوناب

قال المهندس محمود بدوي، مشرف محطة معالجة الصرف الصحي قرية الطوناب - إدفو، إن سعة محطة معالجة صرف صحي الطوناب تبلغ 2000 على 3000 لتر في اليوم، وتخدم حوالي 15 ألف نسمة، بخط سير 7 كيلو مترات.

بينما أضاف احمد عبدالوهاب، مدير مشروع محطة معالجة الصرف قرية الطوناب، أن مشروع محطة معالجة صرف صحي الطوناب وفر فرص عمل للشباب في القرية والمحافظة.

تفاصيل مشروع محطة معالجة صرف صحي الطوناب

يذكر أن مشروع محطة معالجة صرف صحي الطوناب يشتمل على محطة معالجة وشبكة انحدار بطول 40 كيلو مترا ومحطة رفع رئيسة، ويقع على مساحة 13 ألف متر مربع، ويخدم حوالي 10 الآف نسمة في قرية الطوناب والحصايا والسراج و6 توابع، وتعمل بطاقة 2000 متر مكعب في اليوم، كما انها وفرت 1500 فرصة عمل للأهالي.